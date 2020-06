दर्दनाक हादसा: 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, तीन बच्चे समेत 5 की मौत

-जम्मू-कश्मीर ( Road Accident in Jammu Kashmir ) के डोडा जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया।

-जहां एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों ( Five Killed in Road Accident ) की मौत हो गई।

-हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। डोडा जिले के पास अस्सर इलाके में सुबह 9 बजे कार हादसे का शिकार हो गई।

-सूचना पर डोडा पुलिस ( Doda Police ) घटनास्थल पहुंची और बचाव ऑपरेशन शुरू किया।