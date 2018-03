नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते जगन्नाथ व्हील चेयर पर कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने दुमका केस में नंदकिशोर, आनंद कुमार सिंह व अजित कुमार वर्मा को भी दोषी करार दिया है। बता दें कि इस केस में पूर्व सीएम लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था।

अब तक 3 मामलों में दोषी करार

बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव अब तक तीन बार दोषी करार दिए जा चुके हैं। लालू यादव को चाईबासा मामले में 5—5 साल तक व देवघर कोषागार प्रकरण में 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सोमवार को दुमका मामले में कोर्ट का फैसला आना था। जबकि डोरंडा कोषागार प्रकरण में लालू यादव पर सबसे बड़ा आरोप है। यह घोटाला 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है।

कोर्ट ने इन्हें ठहराया दोषी

बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र,ध्रुव भगत,अधीप चंद्र चौधरी,बेनू झा,डॉ. आरके राणा,सरस्वती चंद्रा,विद्या सागर निषाद,बेक जूलियस,जगदीश शर्म,लाल मोहन प्रसाद,एमसी सुवर्णों व महेश प्रसाद

इनको किया बरी

जगन्नाथ मिश्र,ध्रुव भगत,अधीप चंद्र चौधरी,बेनू झा

15 मार्च को आना था फैसला

दरअसल, इस मामले 15 मार्च को फैसला आना था, लेकिन आरजेडी मुखिया लालू यादव ने कोर्ट में याचिका दायर कर उस समय काउंटेंट जनरल रहे को भी आरोपी बनाने की मांग की थी। इस वजह से फैसला टल गया था और 17 मार्च को फैसले की तारीख मुकरर्र हुई थी। लेकिन 17 मार्च को सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह को एक न्यायिक कार्यक्रम में जाने के कारण फैसला टल गया था।

