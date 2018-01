चारा घोटालाः लालू को फिर मिली एक दिन की राहत, कल तक के लिए टला सजा का ऐलान

रांची। चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव की सजा का फैसला फिर एक दिन के लिए टल गया है। अब इस मामले में शनिवार को फैसला आ सकता है। फैसला टलने से पहले लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। हालांकि सुनवाई में लगभग 5 मिनट का ही समय लगा। इस दौरान लालू के वकील ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए उनके लिए कम सजा की मांग की। इससे पहले लालू की ओर से यह भी कहा गया कि बिरसा मुंडा जेल में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, जिससे उनको कई तरह के इन्फेक्शन होने का डर है। उधर, लालू यादव के वकील ने अदालत में अपील की है कि बीमारी को ध्यान में रखते हुए उनको कम सजा दी जाए। बता दें कि गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने फैसले की सुनवाई को एक दिन के लिए टालने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाने की घोषणा की थी। जिससे लालू प्रसाद यादव को एक दिन की राहत मिल गई थी।

Sentence will be announced at 2 pm, tomorrow, via video conferencing: Chittaranjan Sinha, #LaluPrasadYadav's lawyer #FodderScamVerdict pic.twitter.com/JyBijWmowc