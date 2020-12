Delhi का पूर्व विधायक Rambeer Shokeen गिरफ्तार, 2018 में अस्पताल में इलाज के दौरान हिरासत से हुआ था फरार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi) के पूर्व निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन ( Rambir Shoukin ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक को दो साल बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शौकीन को सितंबर 2018 में उत्तरप्रदेश की बागपत जेल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था।

अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान ही शौकीन वहां से फरार हो गया था। आपको बता दें कि पूर्व निर्दलीय विधायक शौकीन पर दिल्ली और बागपत में कई केस दर्ज हैं।

Former Delhi MLA Rambeer Shokeen, who escaped UP Police custody when he was brought to Safdarjung hospital from Baghpat Jail in Sept 2018, has been arrested. He has several cases filed against him in Delhi & Baghpat: Delhi Police