पुणे में प्याज की चोरी करने वाले चार गिरफ्तार, 49 बैग बरामद

नई दिल्ली। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और केरल तक प्याज की कीमत 80 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। जिससे देश की आम जनता काफी परेशान हो गई है। खास बात तो यह है प्याज मौजूदा इतनी कीमती भी हो गई है, कि उसकी चोरी तक होने लगी है। ऐसा ही एक मामला पुणे के ग्रामीण इलाके का सामने आया है, जहां पुलिस ने 49 प्याज के बैग के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनकी कीमत 2 लाख रुपए की बताई जा रही है।

Maharashtra: Pune Rural police arrested 4 people for stealing 58 bags of onions worth Rs 2.35 lakhs from a farmer on Oct 21. Accused had broken the lock of barracks where onions were kept.



Otur police say, "49 bags worth Rs 2 lakhs recovered while rest bags were sold."