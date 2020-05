BJP सांसद और पूर्व क्रिकेटर Gautam Gambhir के पिता की SUV चोरी

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) सांसद गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir ) के पिता की एसयूवी गुरुवार तड़के मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर ( Rajendra Nagar ) इलाके में उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने शुक्रवार को बताया कि दीपक गंभीर की SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर ( Toyota Fortuner ) को बुधवार दोपहर करीब 3.30 बजे उनके आवास के सामने पार्क किया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह यह वहां से गायब मिली। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज ( CCTV Footage ) बरामद कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है।

डीसीपी (सेंट्रल) संजय भाटिया ने कहा, "हमें जानकारी मिली थी कि सांसद गौतम गंभीर के घर से एक फॉरच्यूनर कार चोरी हो गई। हम उनके घर पहुंचे और उनके पिता दीपक गंभीर से मिले। उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनके पास एक एक सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर लगभग 3.30 बजे कार घर के सामने पार्क किया गया था लेकिन गुरुवार सुबह उन्हें पता चला कि यह चोरी हो चुकी है।"

