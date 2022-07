ऋषिकेश के नशा मुक्ति केंद्र में गैंगरेप, अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार लूटी इज्जत

उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया गया कि पीड़िता के साथ एक नशा मुक्ति केंद्र में दरिंदगी हुई। साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका अन्य शहरों में गैंगरेप किया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Gang Rape with a Girl in Drug De Addiction Centre in Rishikesh