दिल्ली: नौकरी शुरू करने के मात्र 4 दिन बाद ही स्पा सेंटर में लड़की से गैंगरेप, मैनेजर-मालिक सहित चार गिरफ्तार

स्पा सेंटर में काम करने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना राजधानी दिल्ली की है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

Gang Rape With a Girl Working at a Massage Parlour in Delhi