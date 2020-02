गार्गी कॉलेज केसः साकेत कोर्ट ने 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के गार्गी कॉलेज में वार्षिकोत्सव में छात्राओं के साथ सामूहिक छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "गिरफ्तार लोगों को हौज खास के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए इससे जुड़े सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार को साकेत कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 18 से 25 की उम्र के हैं और दिल्ली-एनसीआर के सार्वजनिक व निजी विश्वविद्यालयों के छात्र हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग के दौरान पता चला कि आरोपी व्यक्ति जबरन कॉलेज में घुसे और उन्होंने कॉलेज के एक गेट को भी तोड़ दिया।

A Delhi Court sends all accused arrested, in connection with the alleged molestation of students during a cultural festival at the all-women Gargi College in Delhi, to judicial custody for 14 days. pic.twitter.com/558cbWAKjV