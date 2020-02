गार्गी कॉलेज केस में CBI जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले (Gargi College Issue) की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंचे वकील एमएल शर्मा की याचिका स्वीकार नहीं की गई। सर्वोच्च अदालत ने वकील से कहा कि इस मामले में वह अपनी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दाखिल करें।

19 साल बाद भारत को मिली बड़ी सफलता, लंदन से मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल बुकी को लेकर आई पुलिस

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI SA Bobade) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील शर्मा से कहा कि वह अपनी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करें। वकील ने अपनी याचिका को तत्काल सुनवाई में लिस्ट करवाया था।

शर्मा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो सीबीआई जांच के आदेश देेने के साथ ही गार्गी कॉलेज कैंपस के अंदर-बाहर और आसपास के सारे वीडियो और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स (CCTV) को सीज करने का आदेश दें।

Supreme Court asks petitioner advocate ML Sharma to approach Delhi High Court with his petition seeking a CBI probe in the recent incident in Delhi University’s #GargiCollege, where students were allegedly sexually assaulted by outsiders. pic.twitter.com/EzSi6bR27T