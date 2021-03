तेलंगाना: कार से 11.63 करोड़ रुपये का सोना बरामद, तीन लोगों को किया गिरफ्तार

तेलंगाना। हैदराबाद की डीआरआई डायरेक्टोरेट जोनल इंटेलिजेंस की जोनल यूनिट ने शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर पंथांगी टोल प्लाजा पर एक कार से 11.63 करोड़ रुपये का 25 किलोग्राम तस्करी का सोना बरामद किया है। कार में यात्रा करने वाले और सोने की तस्करी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

Telangana: DRI, Hyderabad Zonal Unit has seized 25 kg smuggled gold worth Rs 11.63 crores from a car at Panthangi Toll Plaza around 55 km away from Hyderabad. Three persons travelling in the car and involved in the smuggling of gold were arrested and remanded to judicial custody pic.twitter.com/OGljSPsIYL