NCRB रिपोर्ट: देश में अपहरण बढ़े, हत्या के मामलों में कमी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने 'क्राइम इन इंडिया-2017' को सोमवार को जारी किया जिसके मुताबिक देशभर में वर्ष 2017 में अपराध के मामलों में 3 फीसदी इजाफा हुआ है।

इनमें सबसे ज्यादा अपहरण के मामले रिकार्ड किए गए जो कि 9 फीसदी रहे। हत्या के मामलों में 5.9 फीसदी की कमी आई है।

Government released National Crime Record Bureau report on 2017 crime statistics which states that over 50 lakhs cognizable crimes were registered in that year



