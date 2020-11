Gujarat : वडोदरा सड़क हादसे में 11 की मौत, 17 घायल

नई दिल्ली। गुजरात के वड़ोदरा जिले के वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर बुधवार तड़केे दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्तपताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

Death toll rises to 11 in the incident in Vadodara: Ranjan Ayyer, Superintendent, SSG Hospital, Vadodara



Two trucks collided with each other at Waghodia Crossing Highway in Vadodara earlier this morning. https://t.co/DfjccVSVmN