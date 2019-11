गुजरातः दाहोद के एक घर में चार बच्चों समेत छह लोगों का बेरहमी से कत्ल

अहमदाबाद। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार को दाहोद स्थित एक घर में चार बच्चों समेत छह लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। एक ही घर में बच्चों सहित छह लोगों के शव बरामद होने की खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात कातिल ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान भरत पाल (40), उसकी पत्नी सामी (40) और बच्चों दीपिका (12), हेमराज (10), दीपेश (8) और रवि (6) के रूप में की गई है। यह घटना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर दाहोद की है।

जिस जगह पर यह वीभत्स घटना हुई वह संजेली तहसील का तारकाडा-महूदी गांव है।

