गुजरातः बनासकांठा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में बस गिरने से 21 की मौत, मोदी-शाह ने जताया दुख

अहमदाबाद। गुजरात में सोमवार शाम को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। बनासकांठा में एक लग्जरी बस के खाई में गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। कई मुसाफिरों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है।

जानकारी के मुताबिक यह लग्जरी बस बनासकांठा के पास खाई में पलट गई। हादसे वक्त इसमें 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस के खाई में पलटते ही जमकर चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते कई लोगों ने दम तोड़ दिया और कई घायल पड़े थे।

Devastating news from Banaskantha. I am extremely pained by the loss of lives due to an accident. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families.



The local administration is providing all possible help to the injured. May they recover soon. — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2019

इलाके के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी एसजी शाह ने बताया कि बस में हादसे के दौरान करीब 50 लोग थे जब यह त्रिशुलिया घाट के पास पलट गई।

हादसे की जानकारी मिलते ही आनन-फानन में एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "बनासकांठा से हृदयविदारक समाचार। मैं दुर्घटना के कारण हुए जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। दु:ख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ हूं। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। वो जल्द ही स्वस्थ होंगे।"

Deeply anguished by the loss of lives due to a tragic bus accident in Banaskantha, Gujarat. Have spoken to the state and local authorities, they are doing everything possible to help the people in need.



My deepest condolences. May the injured recover at the earliest. — Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2019

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "बनासकांठा के गुजरात में एक दुखद बस दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से गहरा दुख और पीड़ा पहुंची है।"

उन्होंने आगे लिखा, "राज्य और स्थानीय प्रशासन से बात की है, वो जरूरतमंदों के लिए हर संभव मदद में जुटे हैं। मै गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर घायलों को जल्द से जल्द ठीक करे।"

गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार सुबह अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक एसयूवी और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करने के दौरान एसयूवी ट्रक के पीछे घुस गई थी। हादसे में ड्राइवर समेत पांच की मौत हो गई थी।