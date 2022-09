पत्नी और तीन वर्ष की बेटी के साथ पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, तरीका और वजह जान चौंक जाएंगे आप

पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अहमदाबाद में बुधवार को एक पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। सुसाइड की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। यहां अहमदाबाद शहर में एक पुलिस कांस्टेबल ने पत्नी और बेटी के साथ खुदकुशी कर ली है। सुसाइड की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल इस पुलिसकर्मी ने पत्नी और तीन साल की नाबालिग बेटी के साथ इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। पुलिस ने यह जानकारी दी है। सोला पुलिस थाने के निरीक्षक एन आर वाघेला के मुताबिक, शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि किसी झगड़े के बाद दंपति ने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा।





