गुजरातः राजकोट में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या, पुलिस ने पति और दो अन्य को किया गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला के पति और देवर ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर महिला के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Gujarat Rajkot Police Arrested Three Accused in Gangrape and Murder case