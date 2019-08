गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, कपड़ा मिल में लगी भीषण आग

नई दिल्ली। पीएम मोदी के गृह नगर गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत जिले के पांडेसारा स्थित एक कपड़े की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इस बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल अभी इस घटना में किसी के घायल होने की भी कोई सूचना नहीं मिली है और आग लगने के कारण का भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले 24 मई को गुजरात के सूरत से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था। यहां के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से करीब 20 छात्रों की मौत हो गई थी।

Gujarat: Fire breaks out in a cloth factory in Pandesara, Surat. 18 fire tenders at the spot. No injuries reported, more details awaited. pic.twitter.com/ErrgvxmLjX