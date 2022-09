Haryana News: कलयुगी बेटे ने थोड़ी कहासुनी के बाद सोई हुई बुजुर्ग मां को उतारा मौत के घाट

घरेलू कलह के चलते एक बेटे ने सो रही अपनी बुजुर्ग मां की चारपाई की बाही से हमला कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। फरार बेटे की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

हरियाणा के जींद जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। जींद जिले के उझान गांव में शुक्रवार की दोपहर एक युवक ने घरेलू कलह के चलते अपनी सो रही बुजुर्ग मां की खाट की बाही से ताबड़-तोड़ हमला कर बत्या कर दी। मां की हत्या करने के बाद बेटा फर्रार हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महीला के शव को जांच के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मरने वाली महिला कि पहचान 67 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। वहीं फरार बेटे का नाम संजीव ऊर्फ काला बताया जा रहा है।

Son killed his 67 year old mother by hitting with foot of cot in Jind