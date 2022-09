हरियाणाः फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने चलती ट्रेन से महिला को फेंका, मौत

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। मनचले ने 30 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। जिससे पीड़िता की मौत हो गई है। मामले में रेलवे थाने में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Haryana woman Thrown off From Running Train for Resisting Molestation in Fatehabad