राम रहीम को HC से झटका, मां का इलाज कराने के लिए नहीं मिली पैरोल

नई दिल्ली। दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राम रहीम को पैरोल देने की मांग की थी।

दरअसल, हरजीत कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि राम रहीम की मां बीमार हैं और वो अपने बेटे की हाजिरी में इलाज करवाना चाहती हैं। लिहाजा, उन्हें पैरोल दिया जाए। याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि रहीम डॉक्टर तो नहीं है।

पढ़ें- राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत को हाई कोर्ट से झटका, जज का सुनवाई से इनकार

Punjab and Haryana High Court has rejected parole plea of Dera Sacha Sauda chief & rape convict Gurmeet Ram Rahim Singh. The plea was filed by his wife. pic.twitter.com/Hu9hkaydRr