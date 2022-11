बिहारः हेडमास्टर को देख भागे रेपिस्ट, फिर मास्टर बना हैवान, लूट ली नाबालिग बच्ची की इज्जत

Bihar Crime News: 14 साल की एक बच्ची को चार युवकों ने अगवा किया। फिर उसका रेप किया। एक आरोपी उसका रेप कर रहा था तभी वहां सरकारी स्कूल के हेडमास्टर आ गए। जिसे देखकर सभी आरोपी भाग गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे शिक्षक ने भी बच्ची के साथ रेप किया। मामला बिहार से सामने आया है।

Head Master Raped a minor Girl when Rapists flew after seeing him