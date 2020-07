Vikas Dubey के लिए बन रही बड़े स्तर की रणनीति, 24 घंटे में पकड़ो या मारोः सूत्र

अनुराग मिश्रा/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फ़रार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे ( most wanted vikas dubey ) के दिल्ली-एनसीआर में छिपे होने की ख़बर मिलने के बाद ताबड़तोड़ छापे मारे गए। एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीमों ने दादरी, ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख, बुलंदशहर के दो थानों के अंतर्गत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापे मारे की। विकास के दिल्ली या ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में सरेंडर करने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अदालत को छावनी में तब्दील कर दिया। जबकि इसके बाद किसी न्यूज चैनल में पहुंचने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने नोएडा फिल्म सिटी समेत कई चैनलों के बाहर भारी तादाद में पुलिसबल तैनात कर दिया है।

आलम यह था कि सूरजपुर जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के साथ साथ अदालत की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की तलाशी शुरू कर दी गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे का चैप्टर 24 घंटों के भीतर बंद करने को लेकर उच्च स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि आलाधिकारियों ने एसटीएफ को सख्त आदेश दिए हैं कि कैसे भी करके या तो 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करे या फिर मार गिराए।

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल दिल्ली पुलिस से भी वे विकास ( Vikas Dubey ) को पकड़ने में मदद भारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ( up govt ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) के वरिष्ठ अफ़सरों से संपर्क में हैं। दिल्ली के किसी कोर्ट में विकास दुबे ( most wanted vikas dubey latest news ) के सरेंडर करने की बात बुधवार सुबह मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी की कई जिला अदालतों में सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए।

A team led by Additional District Magistrate (land acquisition) has been formed to investigate different angle of the case linked with the killing of 8 policemen at Bikru village on July 3. The magistrate has initiated the probe: Kanpur DM Brahma Deo Ram Tiwari pic.twitter.com/DQ2MS4hWiJ — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2020

उत्तर प्रदेश एसटीएफ की चार टीमें भी दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ अलग अलग होटलों और गेस्ट हाउस में तलाशी ले रही हैं। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक़ विकास ने पुलिस STF को चकमा देने के लिए एक गाड़ी में अपना मोबाइल रखा था, जो नेपाल जा रही थी। विकास के चकमे में पुलिस के आला अफ़सर आ गए। उन्होंने पुलिस की टीमें नेपाल बॉर्डर की ओर रवाना कर दीं। यही नहीं 2 जून की रात इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद दो दिन तक विकास कानपुर ( kanpur police case ) के आसपास ही छिपा रहा।

वहीं, खबर है कि विकास दुबे को कथित रूप से मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया। हालांकि, वह पुलिस को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब रहा लेकिन पुलिस ने उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मंगलवार को जब पुलिस ने फरीदाबाद के होटल में छापा मारा, तब तक दुबे होटल छोड़ चुका था। बाद में पुलिस ने उसके तीन सहयोगियों को शहर के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। इनकी पहचान श्रवण, अंकुर और प्रभात के रूप में की गई है।

Faridabad: One of the 3 men who were arrested earlier today after a raid was conducted at a house on receiving inputs of presence of #VikasDubey, has been sent to transit remand, while other two sent to judicial custody.#Haryana https://t.co/2nL0YJKIkD — ANI (@ANI) July 8, 2020

मंगलवार को जब पुलिस ने फरीदाबाद के होटल में छापा मारा, तब तक दुबे होटल छोड़ चुका था। बाद में पुलिस ने उसके तीन सहयोगियों को शहर के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। इनकी पहचान श्रवण, अंकुर और प्रभात के रूप में की गई है।

पुलिस द्वारा बरामद सीसीटीवी फुटेज में गैंगस्टर को मास्क लगाए व नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने होटल से रजिस्टर और डीवीआर भी जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक होटल ने इस शख्स को वापस लौटा दिया था, क्योंकि उसके पहचानपत्र का फोटो स्पष्ट नहीं था। फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली भी हाई अलर्ट पर हैं।

दुबे के साइबर सिटी में आने की खबरों के मद्देनजर गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त केके राव ने पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। राव ने बताया, "दुबे मंगलवार को फरीदाबाद के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। ऐसा लगता है कि वह घायल है और लंगड़ा रहा था। फरीदाबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर पुष्टि की है कि जो व्यक्ति होटल के कैमरे में कैद हुआ है वह विकास दुबे था।"