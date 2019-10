हिमाचल प्रदेशः बोलेरो खाई में गिरने से 4 की मौत, नेशनल हाईवे 707 अवरुद्ध

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बनी माता रोड के पास रविवार को एक बोलेरो खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। वहीं, सिरमौर जिले में भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग- 707 अवरुद्ध हो गया।

पुलिस के मुताबिक बोलेरो गिरने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका ड्राइवर घायल हो गया। उसे बाद में चंबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह सड़क हादसा कार पर से चालक के नियंत्रण खत्म होने की वजह से हुआ।

Himachal Pradesh: National Highway-707 blocked near Sataun area in Sirmaur district, following landslide in the area today. pic.twitter.com/PbLI0DJutQ