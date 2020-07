Kerala Gold Smuggling Case में गृह मंत्रालय ने NIA को दी जांच की अनुमति दी

नई दिल्ली। सोने की तस्करी के विवादास्पद ( Kerala Gold Smuggling Case ) मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने NIA जांच की अनुमति दे दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि संगठित तस्वीरी का यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा ( National Security ) के लिए गंभीर हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले इस केस में 'आरोपी' स्वप्ना सुरेश ने केरल उच्च न्यायालय ( Kerala High Court ) में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। अदालत इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मीडिया उन पर निराधार आरोप लगा रही है।

Covid is airborne: हवा से फैलता है कोरोना वायरस, WHO से पहले भारत ने दी थी जानकारी

Ministry of Home Affairs permits National Investigation Agency to investigate the Thiruvananthapuram Airport Gold smuggling case, as the organised smuggling operation may have serious implications for national security: Spokesperson, MHA #Kerala pic.twitter.com/8aCin0HHZ5

'India में अभी तक Corona का community transmission नहीं, 10 लाख जनसंख्या पर 15 मौतें'

याचिका में आगे कहा गया है कि उनके पास बैगेज को क्लीयर करने के लिए जरूरी क्रिडेंशियल्स हैं, क्योंकि यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था।

इस मामले ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) को हिला कर दिया है, क्योंकि स्वप्ना सुरेश राज्य में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की करीबी मानी जाती हैं। उनकी योग्यता संदिग्ध होने के बाद भी वह ऊंचे वेतन वाली नौकरी कर रही थीं। इतना ही नहीं वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर की बेहद करीबी हैं जो कि विजयन के सचिव और राज्य के आईटी सचिव हैं।

Vikas Dubey मामले में Priyanka Gandhi ने UP Government को घेरा, उठाई CBI जांच की मांग

The demand of opposition that I should resign is natural in politics. They obviously don't want me to hold this chair. There is nothing more to it: Kerala CM Pinarayi Vijayan https://t.co/BllyRIob99