लव मैरिज करने पर भाई और मां ने मिलकर बेटी को दी ऐसी सजा, मामला जानकर कांप जाएगी आपकी रुह

ये मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के मराठवाड़ा इलाके का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना को मां और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया।

प्यार करने वालों को कई बार ये दुनिया जीने नहीं देती और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जो काफी हैरान करने वाला है। ये मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के मराठवाड़ा इलाके का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना को मां और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। मां ने बेटी को अपने सामने अपने ही बेटे के द्वारा जान से मारते हुए देखा। इस लड़की का कसूर इतना था कि इसने लव मैरिज कर ली थी।

Honour Killing: Maharashtra Boy Beheads Sister With Help of Mother