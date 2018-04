नई दिल्ली। पिछले 24 घंटे के अंदर रिश्तों को तार-तार कर देने वाले हत्या के दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनसे पुलिस के होश उड़ गए हैं। इनमें से एक मामला गुजरात के वडोदरा का है तो दूसरा महाराष्ट्र के ठाणे का है। दोनों ही मामलों में बड़ी बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों केस में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वडोदरा में पति ने पत्नी को मार दफनाया

रूह कंपा देने वाला ये मामला वडोदरा के गांधी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिेए पत्नी को ठिकाने लगा दिया। आरोपी पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद पत्नी की लाश को 6-7 फीट गहरे एक गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने अब खुदाई कर बॉडी को रिकवर किया है और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। वहीं आरोपी पति ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए इसलिए पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी।

आरोपी इनकम टैक्स में अधिकारी बताया जा रहा है। उसने बताया कि पहले मैंने अपने दोस्त पूर्वींद्र को इन्कम टैक्स ऑफिस में नौकरी दिलाने का वादा किया। उसके बाद उसने नाम से किराए का मकान लिया। उस मकान के पिछले हिस्से में मजदूरों को बुलवाकर गड्ढा खुदवाया। उसने यह कहा गया है यह गड्ढा खाद के लिए खुदवा रहे हैं। उसके बाद पत्नी मुनेश को फोन पर यह कहा कि मैं बड़ी तकलीफ में हूं, तुम किसी को भी बताए बिना वडोदरा चली आओ। 11 अप्रैल को वह वडोदरा आ गई। दूसरे दिन 12 अप्रैल की दोपहर को मैंने रस्सी से गला दबाया, वह चिल्लाए नहीं, इसलिए पूर्वींद्र ने उसका मुंह दबाए रखा। उसकी हत्या के बाद लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे को पाटने का काम मेरे दोस्त ने किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एसीपी कावेंद्र सिंह ने बताया कि लाश को जमीन के 6-7 फीट नीचे गाड़ा गया था, हमने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है।

Vadodara: A body of a woman who was allegedly murdered by her husband was recovered by the police. ACP Kavendra Singh, says 'the body was buried about 6-7 feet deep in the ground. It is still intact and will be sent for a post-mortem.' #Gujarat pic.twitter.com/tbrwVNECbH