पति बच्चों को स्कूल लेने गया पत्नी ने लगा ली फांसी

Published: Mar 15, 2023 05:43:11 pm Submitted by: संजय तोमर

भांडेर के काजीपाठा मोहल्ले मेें गृह क्लेश का मामला

भाण्डेर. थाना भांडेर क्षेत्र के काजीपाठा मोहल्ला स्थित चिरगांव चुंगी के पास भांडेर निवासी युवक सोमवार को बच्चों को स्कूल लेने गया था और लौटकर आया तो पत्नी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।