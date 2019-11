हैदराबादः पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, गैंगरेप से पहले पिलाई गई थी शराब

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लगातार इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश के तहत महिला डॉक्टर की स्कूटी पंक्चर की थी। यही नहीं पुलिसिया जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवती का रेप करने से पहले उसे शराब भी पिलाई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक 4 युवकों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंताकुंता केशावुलु और शिवा के तौर पर हुई है।

महाराष्ट्र- उद्धव सरकार को सबसे बड़ा झटका, वरिष्ठ दिग्गज नेता का अचानक निधन...फिर हुआ

Governor of Telangana, Dr Tamilisai Soundararajan (in file pic), to later today meet the family of the woman veterinarian who was allegedly raped and murdered in Hyderabad. #Telangana pic.twitter.com/zmQgUU98Ba