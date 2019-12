हैदराबाद एनकाउंटरः चिंताकुंटा की पत्नी ने पुलिस से की मांग- मुझे भी वहीं मार दो

हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस द्वारा शुक्रवार तड़के किए गए पशु चिकित्सक डॉ. दिशा के चारों आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर अब एक आरोपी की पत्नी ने पुलिस से मांग की है। चार में एक आरोपी चिंताकुंटा की पत्नी रेणुका ने कहा है कि जिस जगह पति का एनकाउंटर किया था, वहीं पर उसे भी मार दें।

ब्रेकिंगः दिशा के आरोपियों का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर छाए संकट के बाद... सभी के खिलाफ की गई...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिंताकुंटा की पत्नी रेणुका ने कहा कि उसके पति की मौत के बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। पहले कहा गया था कि उसके पति को कुछ नहीं होगा और वह जल्द ही लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

बड़ी खबरः हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर इस शख्स ने दिया बड़ा बयान.. कहा- चारों को मारने वाले हर पुलिसवाले को..

रेणुका ने आगे कहा कि उसे अब बिल्कुल नहीं समझ में अ रहा है कि वह क्या करे। पुलिस से कहती हूं कि जहां पर पति का मर्डर किया था, उसी जगह ले चले और हत्या कर दे।

Hyderabad: Local residents hold candle march near the residence of woman veterinary doctor, raise slogans of 'Police Zindabad', after police encounter during which all 4 accused were killed today. pic.twitter.com/nBmBhH1nIq