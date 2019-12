हैदराबाद एनकांउटर पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो आरोपियों ने छीना हथियार इसलिए हमने चलाई गोली

नई दिल्ली। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस के सभी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठेभड़ की जहां लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। पूरे मामले पर तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी जानकारी साझा की है।

साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर वी. सज्जनार ने बताया कि रिमांड के चौथे हम उन्हें बाहर लेकर आए क्योंकि उन्होंने हमें सबूत दिए। सज्जनार ने कहा कि आज हम उन्हें आगे के सबूत इकट्ठा करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी हमारे दो हथियार छीने गए थे, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों पर फायरिंग करनी पड़ी। चारों आरोपियों की मौत गोली लगने के कारण से ही हुई है, इस दौरान एक SI और कॉन्स्टेबल भी घायल हुए हैं।

Cyberabad CP, VC Sajjanar: We suspect that the accused were also involved in many other cases in Karnataka, investigation is on. https://t.co/CaVAXikdjo

वी. सज्जनार ने बताया कि हमने आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी किया है, ये सभी लोग कर्नाटक-तेलंगाना में कई मामलों में आरोपी थे। साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि शुक्रवार सुबह 5.45 से 6.15 के बीच यह एनकाउंटर हुआ, इन आरोपियों का नाम कई अन्य केस से भी जुड़ा है। फिलहाल, उसकी जांच चल रही है।

Cyberabad CP, VC Sajjanar: The police warned them and asked them to surrender but they continued to fire. Then we opened fire and they were killed in the encounter. During encounter, two police men have been injured and they have been shifted to the local hospital. https://t.co/CaVAXikdjo