तेलंगाना में बरामद दूसरी महिला के जले शव की हुई शिनाख्त, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

हैदराबाद। तेलंगाना के शमशाबाद में सिद्धुला गुट्टा मंदिर के पास शुक्रवार को एक अन्य महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ था। बुधवार को वेटनरी डॉक्टर के साथ कथित गैंगरेप-मर्डर के बाद मिले अधजले शव के बाद दूसरी महिला का जला शव बरामद होने से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और शव की शिनाख्त कर ली है।

दरअसल आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस थानाक्षेत्र में सिद्दुला गुट्टा मंदिर के पास बरामद किए गए इस जले शव की पहचान 35 वर्षीय महिला के रूप में की गई है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी।

Telangana: burnt body of a woman found in Shamshabad, today. VC Sajjanar, CP, Cyberabad says, "Body was found in an open area on the outskirts of Shamshabad. It is being moved to a government hospital for autopsy, case being registered". pic.twitter.com/8rPneYpDsm