कर्नाटक: मंगलूरु एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर IED बरामद, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। बड़ी खबर कर्नाटक ( karnataka ) से आ रही है। मंगलूरु एयरपोर्ट ( Mangalore Airport ) के टिकट काउंटर पर एक बैग से IED मिलने से सनसनी मच गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद सीआइएसएफ ( CISF ) के जवानों ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल, सर्च ऑपरेशन जारी है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर एयरपोर्ट के टिकट काउंटर के पास एक बैग से IED बरामद किया गया। जैसे ही यह खबर लोगों को लगी एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना सीआइएसएफ को दी गई। सूचना मिलते ही CISF के जवानों ने IED को अपने कब्जे में ले लिया। सीआइएसएफ के डीआईजी अनिल पांडेय ने बताया कि एयरपोर्ट पर टिकट काउंटर पर पड़े एक बैग से आइडी के सुराग मिले हैं। बैग को एयरपोर्ट से सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है।

Karnataka: A suspicious bag found at Mangaluru Airport. Dr. PS Harsha, Commissioner of Police, Mangaluru, says, “As per protocol, investigation is on. CISF has cordoned off the area and bomb disposal squad has reached." pic.twitter.com/mECGwsG1M3