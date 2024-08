आइएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

बैंगलोर•Aug 13, 2024 / 09:50 am• Nikhil Kumar

-निम्हांस के रेजिडेंट चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू -कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में छात्रा से बलात्कार व हत्या का मामला बेंगलूरु. भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) की राज्य Karnataka शाखा सहित कर्नाटक के चिकित्सकों ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज R G Kar Medical College and Hospital in Kolkata में द्वितीय वर्ष की स्नाततकोत्तर छात्रा के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या Rape and Murder की कड़ी निंदा की।

निम्हांस Nimhans के रेजिडेंट चिकित्सकों ने न्याय की मांग करते हुए सोमवार को घटना के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने पोस्टर जारी कर सभी चिकित्सकों से पीडि़ता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए काला बिल्ला पहनने का आग्रह किया। देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी IMA, कर्नाटक के अध्यक्ष प्रो. डॉ. एस. श्रीनिवास ने कहा, हम मांग करते हैं कि अधिकारी 48 घंटे के भीतर और सटीकता से कार्रवाई करें। ऐसा न करने पर आइएमए को देशव्यापी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निष्पक्ष, पारदर्शी और समय-संवेदनशील आपराधिक जांच जरूरी है। दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, अन्यथा आइएमए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा।कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (केएआरडी) ने भी इस मामले की त्वरित और गहन जांच सहित अपराधियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। केएआरडी ने व्यापक सुरक्षा सुधारों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। सीबीआइ जांच की मांग केएआरडी ने घटना की सीबीआइ CBI जांच और जांच पूरी होने तक संलिप्तता या लापरवाही के संदिग्ध किसी भी कर्मचारी को निलंबित करने की मांग भी की। चिकित्सा संस्थानों में हिंसा के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति के सख्त क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रभावित लोगों के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी वकालत की। केएएआरडी नेसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित, स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षित संकट प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, चिकित्सा पेशेवरों के लिए कानूनी संरक्षण और हिंसा के मामलों में तेजी लाने का भी प्रस्ताव दिया। सीएसआइ ने भी की निंदा कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया Cardiological Society of India (सीएसआइ) की बेंगलूरु Bengaluru शाखा ने भी इस अपराध की कड़ी निंदा की है। उपाध्यक्ष डॉ. नतेश बी. एस. ने कहा, हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे पेशेवर निकायों की मांगों को दोहराते हंै कि अस्पतालों में चिकित्सकों और विशेषकर महिला चिकित्सकों के लिए सुरक्षा, निगरानी प्रणाली, पुलिस चौकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदान किया जाए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा दिलाने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। काम के माहौल में समग्र सुधार की आवश्यकता है।