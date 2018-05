नई दिल्ली: फ्लाइट में बम होने की झूठी सूचना देने पर इंडिगो एयरलाइंस के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फोन करके मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी। जिसके बाद अफरातफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में फ्लाइट में चेकिंग की गई। जिसमें यह बात अफवाह निकली।



पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनजान नंबर से फोन आया। जिसमें कहा कि मुंबई जाने वाली फ्लाइट में विस्फोटक रखा हुआ है। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मुंबई जाने वाले सभी जहाजों की चेकिंग शुरू की । हालांकि किसी तरह की इसमें बम की सूचना नहीं मिली।

Indigo staffer arrested for making a hoax call regarding a bomb in a Mumbai flight at, Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Subsequently, few Mumbai bound flights from IGI Airport were physically checked and the call was declared as Hoax. pic.twitter.com/dBQO8fbISM