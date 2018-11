दिल्ली: इंटरनेशनल एथलीट परविंदर चौधरी ने किया सुसाइड, नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल में मिला शव

नई दिल्ली। इंटरनेशनल एथलीट परविंदर चौधरी ने दिल्ली में नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है। परविंदर ने हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर जान दे दी। परमिंदर अलीगढ़ के रहने वाले थे और यहां एक कैंप में हिस्सा लेने आए हुए थे। 18 साल के परविंदर का हाल ही में स्पोर्ट कोटे से चयन हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम की है। उनका शव कमरे में पंखे से लटका पाया गया। एथलीट की मौत की खबर सुनते ही स्टेडियम में हड़कंप मच गया।

