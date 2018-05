नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे और INX मीडिया मनी लॉंड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी कार्ति चिंदबरम को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने तीन दिन और कस्टडी बढ़ा दी है। कार्ति चिदंबरम 9 मार्च तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति की 9 दिन तक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमें कार्ति से आगे भी पूछताछ करनी है । उन्होंने कहा कि कार्ति को जमानत दी जाती है, तो सबूतों से छेड़छाड़ होने की संभावना ज्यादा हो सकती है।तुषार मेहता ने इस दौरान सीबीआई स्पेशल कोर्ट को सीलबंद लिफाफा सौंपा है।

P Chidambaram and Nalini Chidambaram outside Delhi's Patiala House Court. #KartiChidambram has been sent to 3 more days of CBI Custody by Special CBI Court in #INXMediaCase. pic.twitter.com/u7Lx18TFcD