J-K: अनंतनाग में ट्रक ड्राइवर की हत्या में शामिल एक आतंकी ढेर, 2 फरार

नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने सोमवार को एक और ट्रक डाइवर की हत्या कर दी थी। इस हत्‍या में शामिल तीन आतंकवादियों से में एक को एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया। जबकि मुठभेड़ के दौरान ट्रक ड्राइवर की हत्या में शामिल 2 आतंकी मौके से फरार होने में सफल रहा।

Jammu&Kashmir Police:Dead body of the suspected terrorist involved in shooting at the slain truck driver Narayan Dutt of Katra,recovered.Identity of the terrorist being established. Police&security forces had launched cordon&search in Anantnag immediately after the incident y'day