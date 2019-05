J-K: पुंछ और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, फायरिंग जारी

नई दिल्‍ली। रविवार को जम्‍मू-कश्‍मीर में एक बार फिर पाकिस्‍तान ने सीजफायर का उल्‍लंघन किया है। इस बार उसने पुंछ और राजौरी सेक्‍टर में सीजफायर का उल्‍लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई जारी है।

रिहायशी क्षेत्र को बनाया था निशाना

बता दें कि दो मई को भी पाकिस्‍तान की ओर से इसी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर भारी मोर्टार दागे गए। तीन दिन पहले पाक सेना ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में गोलाबारी की थी जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। पाक सेना ने सैन्य चौकियों के साथ-साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी।

घुसपैठ कराने की थी योजना

जानकारी के मुताबिक पाक सेना गोलीबारी की आड़ में आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी, जिसे सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने सफल नहीं होने दिया। इसके पहले पुंछ जिले की मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे गांव के पास जिंदा शैल मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया था।

J&K: Pakistan violated ceasefire in Krishna Ghati Sector of Poonch district & Keri Sector of Rajouri district around 11 AM today by resorting to shelling with artillery and firing of small arms. Indian army is retaliating.