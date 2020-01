जामिया हिंसाः पिछले दो दिन से फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था गोपाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ प्रदर्शन के बीच जामिया इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi ) की पुण्य तिथि पर राजघाट जा रहे जामिया यूनिवर्सिटी ( Jamia University ) के मार्च से पहले एक शख्स ने गोली चला दी। इस फायरिंग में शादाब आलम ( Shdab alam ) नाम का एक युवक घायल हो गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

#UPDATE Delhi Police: Man, who brandished the gun and opened fire in Jamia area, has been taken into custody. He is being questioned. The injured, said to be a student, has been admitted to a hospital. Investigation is continuing. https://t.co/6Mh2021fyw