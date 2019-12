जामिया हिंसााः साकेत कोर्ट ने 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। राजधानी स्थित जामिया इलाके में रविवार को हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जामिया इलाके में हिंसा के आरोप में 6 आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक इन छह आरोपियों को आगामी 31 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। वहीं, आरोपियों की ओर से अदालत में पेश वकीलों ने दावा किया कि इन्हें उनके बैकग्राउंड के कारण हिरासत में लिया गया।

Delhi's Saket Court sends all 6 accused, in connection with Jamia Millia Islamia incident, to 14-day judicial custody.