जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने फिर सुरक्षाबलों को बनाया निशाना, ग्रेनेड हमले में एक की मौत 15 लोग घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के लाल चौक के पास आतंकिओं ने सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंका है। इस हमले में एक कश्मीरी नागरीक की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि 15 दिनों में यह दूसरा ग्रेनेड अटैक है।

#UPDATE Jammu and Kashmir: 15 people injured in a grenade attack in a market on Maulana Azad Road in Srinagar. https://t.co/LYAa5UHght pic.twitter.com/ic4LuXq8g4