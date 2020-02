जम्मूः बच्चे का अंतिम संस्कार करने जा रहा था परिवार, कार एक्सीडेंट में पांच की मौत

जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर में एक परिवार के ऊपर बुधवार का दिन कहर बनकर टूट पड़ा। किश्तवाड़ जिले में बच्चे का अंतिम संस्कार कराने गांव जा रहे एक परिवार की कार सुबह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो महिलाओं समेत परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बुधवार को एक परिवार जम्मू से द्रबशाला स्थित बहादत गांव जा रहा था। परिजन जम्मू के एसएमजीएस हॉस्टिपटल से एक बच्चे लेकर आए थे, जिसका गांव में अंतिम संस्कार किया जाना था।

Jammu and Kashmir: Five persons dead after a car fell into a deep gorge today in Drabshalla area of Kishtwar District. More details awaited.