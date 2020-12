Jammu-Kashmir : बारामुला में ग्रेनेड हमला, 3 नागरिक घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जहां सुबह से पुलवामा में सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है वहीं बारामुला जिले के पट्टन के सिंहपोरा में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में तीन नागरिकों के घायल होने की सूचना है। ग्रेनेड हमले में घायल हुए तीनों नागरिकों को पास के एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ग्रेडेन हमले के बाद से सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jammu and Kashmir: Three civilians injured in a grenade attack at Singhpora, Pattan in Baramulla. They have been shifted to a hospital. https://t.co/kCIXFGAoVq pic.twitter.com/JdLC524AJA