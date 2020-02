जम्मू-कश्मीरः लाल चौक पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। रविवार को घाटी के लाल चौक पर आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) कर्मचारियों पर हमला किया। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। इसमें सुरक्षाबलों के जवान समेत चार लोग घायल हो गए।

ताजा जानकारी के मुताबिक रविवार को जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी हमले हुआ। यहां के लाल चौक स्थित प्रताप पार्क में आतंकियों ने सीआरपीएफ कर्मचारियों के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सुरक्षाबलों के दो जवान और दो नागरिक घायल हो गए हैं।

Kashmir Zone Police: Terrorists lobbed a grenade in Lal Chowk area of Srinagar. Two civilians & two security force personnel sustained injuries. https://t.co/5yz5A6EFpZ