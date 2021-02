Jammu-Kashmir : सांबा से एक आतंकी गिरफ्तार, बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या में था शामिल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सांबा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, पुलिस ने द रेसिस्टेंस फोर्स टीआरएफ से जुड़े आतंकवादी जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया है। राथर को बीती रात सांबा से गिरफ्तार किया गया। इसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है।

Zahoor Ahmad Rather, a terrorist affiliated with TRF (The Resistance Force) arrested from Samba last night. He had killed one Police personnel in Furrah, Kulgam and three BJP workers in Vessu, Kulgam last year: Jammu and Kashmir Police