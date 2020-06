घाटी में सुरक्षाबलों का बड़ा कारनामा, तीन दशक बाद त्राल से हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलवामा जिले के त्राल ( tral encounter ) में पूरी रात जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ( Security Forces encounter ) ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ( jammu and kashmir police ) ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में मिली सफलता के साथ ही त्राल इलाके से अब सुरक्षाबलों ने हिजबुल मुजाहिदीन ( hijbul mujahidin ) के आतंकियों का सफाया कर दिया है।

Unlock 2.0 की घोषणा 30 जून को! इन जरूरी सेवाओं पर होगा मुख्य फोकस

कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1989 के बाद पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर विजय कुमार ने कश्मीर पुलिस के एक ट्वीट में कहा, "आज के (ऑपरेशन) के बाद, त्राल इलाके में एचएम ( हिजबुल मुजाहिदीन ) आतंकियों की मौजूदगी नहीं है। 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।"

#UPDATE One more terrorist neutralised in Operation Chewa, Pulwama; total 2 terrorists neutralised till now: Indian Army https://t.co/rMQhtInWvf

दरअसल घाटी में आतंकवाद फैलने के बाद कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा था क्योंकि आतंकवाद को चरम पर पहुंचाने के लिए कई हजार कैडर थे। घाटी में बुरहान वानी ( Terrorist Burhan Vani ) और जाकिर मूसा ( Militant Zakir Musa ) जैसे संगठन के कई शीर्ष कमांडर त्राल इलाके के ही थे।

'पीएम मोदी बिना डरे-बिना घबराए बोलें कि चीन ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करेंगे'

वहीं, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, "चीवा (पुलवामा) में चले अभियान के तहत तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकियों के कब्जे से दो एके राइफल बरामद की गई हैं।"

जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर जिला स्थित त्राल के चीवा उलार इलाके में गुरुवार को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया।

After today’s #successful ops, no presence of HM #terrorist in #Tral area. It has happened for first time since 1989: IGP Kashmir @JmuKmrPolice