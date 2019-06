जम्मू-कश्मीर: शोपियां में बड़ा सड़क हादसा, बस के खाई में गिरने से 11 की मौत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के पीर गली में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाहन के खाई में गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई हैं। वहीं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है।

Jammu and Kashmir: 11 people died and 6 were injured after their vehicle fell into a deep gorge near Peer Ki Gali in Shopian district, today. The injured have been shifted to hospital. pic.twitter.com/n0TCH1kxIK