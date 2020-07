Terrorist Attack: भाजपा नेता के पिता-भाई की गोली मारकर हत्या, उन्हें मिले 8 सुरक्षाकर्मी थे नदारद

जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के बांदीपोरा जिले में बुधवार रात करीब नौ बजे आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता समेत उसके परिवार पर हमला ( terrorist attack ) कर दिया। इस हमले में भाजपा नेता शेख वसीम बारी ( BJP leader shot dead ) समेत परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने यह हमला ( Terror attack in Bandipora ) बांदीपोरा पुलिस थाने के नजदीक उनकी दुकान के बाहर किया। हैरानी की बात यह है कि हमले के वक्त उनके परिवार को मिले आठों सुरक्षाकर्मी नदारद थे।

जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के बांदीपोरा पुलिस स्टेशन के पास घटी घटना में आतंकियों ने शेख वसीम बारी की दुकान के बाहर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बारी के भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वसीम बारी बांदीपोरा जिले के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे।

बताया गया है कि आठ सुरक्षा कर्मियों के साथ रहने वाले वसीम बारी समेत उनके पिता और भाई को उनके घर की दुकान के बाहर गोली मारी गई। जिस दौरान वसीम बारी और उनके परिवार पर फायरिंग की गई, उनके साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। पुलिस ने आननफानन में परिवार को दिए गए सभी आठ सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में ले लिया है।

