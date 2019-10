जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में आतंकियों ने मजदूर को गोली मारी, अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार कर हत्या दी है।

यह घटना काकोपोरा इलाके के नकोमा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने यह हमला गैर-स्थानीय मजदूर पर किया।

हालांकि मृतक मजदूर की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jammu & Kashmir Police: All three Hizbul Mujahideen terrorists led by commander Nasir Chadru are reported dead in the encounter in Anantnag. https://t.co/ohbVLliXla

इसके साथ ही पुलिस ने आसपास के इलाके की नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कथित तौर पर दो आतंकवादी मारे गए हैं।

यह जानकारी पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली है। सुरक्षाबलों को बिजबेहरा क्षेत्र के पजलपोरा गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया।

Jammu and Kashmir: Encounter underway in Pazalpora area of Anantnag. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/7oX3yFLbiy

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जैसे ही घेराबंदी की, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

क्षेत्र में अभी भी मुठभेड़ जारी है। मिली रिपोर्ट के अनुसार, दो आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है उनके शव बरामद होने के बाद ही मौत की पुष्टि की जाएगी।

J&K: On specific input of J&K Police, an operation was launched which led to an encounter in Anantnag today. It involved a combined group of terrorists of Lashkar-e-Taiba&Hizbul Mujahideen. 3 terrorists including LeT commander Nasir Chadru,Javed Farooq&Aquib Ahmad eliminated.